Ha un’ordinanza di custodia cautelare e viene trovato senza documenti: arrestato

Roma – In servizio per il controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Pia, hanno rintracciato e arrestato un nigeriano di 23 anni. I poliziotti lo hanno notato nei pressi della Stazione Tiburtina quando, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi frettolosamente. Inseguito, e’ stato bloccato e trovato senza alcun documento di identita’.

Dai successivi accertamenti e dai rilievi foto dattiloscopici, e’ risultato che lo stesso aveva a carico un’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale di Roma il 10.12.2018 per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso. Al termine degli accertamenti, e’ stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria. Lo scrive in una nota la Questura di Roma.