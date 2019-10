Il lidense Marco Gradoni ha vinto il World Sailing Award classe Optimist di vela

Roma – The winner is… Marco Gradoni.

Assente giustificato lunedì alla consegna del Premio Claudio Zolesi per lo sport, Marco Gradoni, classe 2004 ha vinto la scorsa notte nelle lontane Bermuda, il prestigioso World Sailing Award che la Federazione Internazionale Vela assegna ogni anno anche per la Classe Optimist, che si assegna al migliore del mondo.

“Siamo orgogliosi per questo riconoscimento assegnato ad un giovane lidense – dichiara la Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo – Il premio internazionale assegnato a Marco Gradoni non fa altro che confermare la passione dei nostri cittadini per lo sport ed in particolare per quelli legati al mare. A nome mio personale e dell’Amministrazione rivolgiamo un plauso a Marco e lo aspettiamo per complimentarci personalmente con lui”.

Marco Gradoni, classe 2004, atleta del circolo ostiense “Tognazzi Marine Village” ha vinto tre volte di seguito il titolo mondiale nella classe Optimist di vela, unico al mondo ad essere riuscito in questa impresa. Nel 2017 in Tailandia, nel 2018 a Cipro e nel 2019 ad Antigua. Vive a Roma e l’attività sportiva l’ha sempre praticata sulla costa laziale dove vive. Ad Ostia ha trovato il suo allenatore Simone Ricci (premiato lo scorso anno proprio per l’impegno nei confronti di Marco).Era l’unico italiano fra le nomination scelte da World Sailing, a fianco dei più forti velisti mondiali senior.