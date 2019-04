Ilaria Cucchi: ancora presto per perdono, non vogliamo vendetta ma solo giustizia

Roma – Ieri il Vicebrigadiere Tedesco in Corte d’Assise ha spiegato la lunga omerta’ e ha aggiunto ‘Chiedo perdono, mi ritrovai solo’. Questo perdono richiesto e’ possibile concederglielo e una famiglia come la vostra puo’ essere attraversata da un senso di perdono o e’ troppo presto? “Per quanto riguarda le parole di Tedesco non lo giustifico ma posso comprendere quello che intende dire, perche’ li ho visti sfilare in aula i vari colleghi degli imputati a balbettare con tanti non ricordo, e’ chiaro che queste persone hanno paura di perdere il posto di lavoro”. Lo dice Ilaria Cucchi ai microfoni di RTL 102.5 durante “Non Stop News” a proposito degli ultimi eventi riguardante il caso di suo fratello, Stefano Cucchi.

“Chiaro- aggiunge- che siamo di fronte a un enorme problema culturale, anche per questo e’ stata cosi’ importante la lettera e poi le successive dichiarazioni del comando generale dell’arma che si schiera non tanto al fianco della famiglia Cucchi ma al fianco della verita’. Questo e’ fondamentale per far capire a tutti i Carabinieri per bene che non devono aver paura dell’avvocato degli imputati ma che devono fidarsi del loro Comandante generale dal momento che si schiera dalla nostra parte”.

“Per quanto riguarda il perdono- prosegue Ilaria Cucchi- cosa dire? Non e’ qualcosa a cui ho pensato ancora perche’ le assicuro che sentire in aula la descrizione del pestaggio ai danni di mio fratello – si e’ parlato spesso della sua magrezza, provi a immaginare un ragazzo cosi’ esile che viene cosi’ violentemente pestato – io dovro’ intanto prima o poi capire il perche’ di tutto cio’, questo accanimento, e poi eventualmente si passera’ alla fase del perdono ma sinceramente non ora.

ILARIA: OGGI È TUTTO CHIARO, MA PER 6 ANNI SIAMO STATI SOLI

Per ‘qualche anno’ siete stati pressoche’ dei reietti per quelli che adesso corrono a tenere lo strascico… “Si’, di fatto per almeno i primi sei anni siamo stati soli, come se fossimo noi sul banco degli imputati. Fortunatamente oggi la situazione e’ diversa, da quando e’ subentrato alla Procura di Roma il Procuratore Capo Pignatone, da quando il destino del nostro processo e’ stato affidato al PM Musaro’, io e Fabio non siamo piu’ soli”.

“La situazione e’ capovolta -prosegue la sorella di Stefano- ed e’ incredibile come oggi sembri tutto cosi’ scontato eppure allora noi urlavamo nelle aule di giustizia, ricordo bene quando Fabio Anselmo lancio’ la toga dicendo ‘Io non ci vengo piu’ a fare questo processo che sembra ai danni dei miei clienti’. Oggi e’ tutto chiaro, evidente, tutto innegabile e delle volte sembra di vedere un’altra storia”. Lo dice Ilaria Cucchi ai microfoni di RTL 102.5 durante “Non Stop News” a proposito degli ultimi eventi riguardante il caso di suo fratello, Stefano Cucchi.

ILARIA: MAI VENDETTÀ, VOGLIAMO SOLO GIUSTIZIA

Ora mi aspetto “che si vada dritto verso la giustizia, mi auguro che cosi’ sara’, che ci sia la volonta’ da parte dei giudici di non fare sconti a nessuno perche’ qua siamo stati presi in giro tutti, non soltanto io o il mio avvocato ma tutti, adesso basta. Questa gente deve capire che non si scherza piu’, cosi’ come lo devono capire i vari medici legali e periti che sono sfilati dicendo che mio fratello sarebbe morto di suo, che il catetere glielo avevano messo per comodita’ e si sono permessi di farlo perche’ Stefano Cucchi, cosi’ come la famiglia Cucchi non era nessuno. Ricordiamoci che di ultimi, cosi’ come era Stefano, ce ne sono tanti e non puo’ funzionare cosi’ la giustizia”. Lo dice Ilaria Cucchi ai microfoni di RTL 102.5 durante “Non Stop News” a proposito degli ultimi eventi riguardante il caso di suo fratello, Stefano Cucchi. Sottolineiamo che si parla sempre di giustizia e mai di vendetta. “Mai”, aggiunge.