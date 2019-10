Ilaria Cucchi: sarà anno significativo, verità è finalmente entrata in aula giustizia

Roma – “Questo anno e’ significativo, l’anno del cambiamento e delle svolta, perche’ finalmente in quelle aule di giustizia e’ entrata forte e chiara quella verita’ che per noi era chiara fin dal 23 ottobre del 2009”. Lo ha detto Ilaria Cucchi, in occasione della presentazione del quinto Memorial Stefano Cucchi, nella sala del Carroccio in Campidoglio.

AVVOCATO ANSELMO: POLEMICHE SU NOSTRA BATTAGLIA È MECELLERIA

“Questo deve essere un momento di gioia dedicato alla vita e al futuro. Un inno al rispetto della vita e della dignita’ della persona. Il memorial e’ nato dal senso di frustrazione, quando noi avevamo capito la verita’ ma questa non voleva entrare nelle aule giudiziarie”.

“Non posso non ricordare i due poliziotti che hanno perso la vita a Trieste e questo ci crea dolore in egual modo. Chi fa polemica sulla nostra battaglia compie un atto di macelleria emotiva e umana. Noi non siamo contro nessuno, noi siamo per la vita, per le persone. Tirare in ballo le nostre battaglie per i diritti civili sfruttando l’onda emotiva e’ un’operazione da macellai che manca di rispetto a noi e alle vittime di queste tragedie”.

“Tutti siamo uguali di fronte la legge, anche se portiamo una divisa, un camice o una toga”. Lo ha detto l’avvocato della famiglia Cucchi, Fabio Anselmo, in occasione della presentazione del quinto Memorial Stefano Cucchi, nella sala del Carroccio in Campidoglio.

ILARIA: MEMORIAL STEFANO ABBRACCIO PER NOI E PER CHI NON HA VOCE

“Sentire queste ragazze e’ un segnale di grande speranza. Il giorno dopo la morte di Stefano e’ arrivato Fabio Anselmo, sono arrivate le persone e l’abbraccio della gente. Il memorial e’ un momento irrinunciabile ma e’ anche molto di piu’ perche’ la societa’ civile si unisce alla nostra famiglia per non farci sentire soli. Ed e’ anche un segnale per tutti gli altri Stefano di cui non dobbiamo dimenticarci. Un segno di speranza per tutti quelli che non hanno voce”. Lo ha detto Ilaria Cucchi, in occasione della presentazione del V Memorial Stefano Cucchi, nella sala del Carroccio in Campidoglio.