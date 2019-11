Ilona Staller: ‘ho paura per mio figlio’, Ludwig non risponde più a messaggi madre

Roma – “Ho paura per mio figlio“. La preoccupazione di una madre, Ilona Staller. Ludwig, 26 anni, avuto da Cicciolina con Jeff Koons, è nei guai per droga, denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso, alcune settimane fa, in un appartamento a Roma insieme a tre ragazzi del Gambia. Nella casa nella zona di Roma Nord, sulla Cassia, sono stati trovati eroina e hashish. Gli altri tre ‘coinquilini’ sono finiti agli arresti.

Ilona Staller e l’ex marito hanno affidato, con un cachet stellare, la difesa di loro figlio al legale Luca Di Carlo, soprannominato ‘L’avvocato del Diavolo’, ma adesso “Jeff Koons non risponde ai miei messaggi– ha detto Cicciolina- L’avvocato Di Carlo ha parlato con lui del processo di nostro figlio, ma non mi riferiscono nulla della conversazione. Sono disperata”.