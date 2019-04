Imperversa protesta a Torre Maura: cittadini contro accoglienza Rom

Roma – Protesta in corso a Torre Maura, alla periferia est di Roma, dove alcune decine di cittadini stanno manifestando contro il trasferimento in una struttura in via Codirossi di un gruppo di persone di etnia rom, dal centro di accoglienza di via Toraldo a Torre Angela. La zona e’ presidiata dalla Polizia di Stato del commissariato Casilino e da alcune unita’ del reparto Mobile.

Sono circa 70 le persone di etnia rom che in questo momento vengono trasferite tra due strutture di accoglienza del VI Municipio. Il trasferimento, che sta scatenando la rabbia dei cittadini della zona, sarebbe stato deciso dal Campidoglio dopo che la struttura di Torre Maura in via Codirossoni e’ risultata vincitrice di un bando europeo come struttura di accoglienza.

Lo stabile sarebbe infatti risultato piu’ funzionale, nuovo e agibile rispetto al precedente di via Toraldo, in zona Torre Angela, gestito in affidamento diretto, in cui erano ospitati i rom fino a oggi.