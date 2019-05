Roma – Per tutta la giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia hanno eseguito una massiccia attivita’ finalizzata al contrasto di eventuali forme di illegalita’ e degrado nella zona di piazza Venezia, Fontana di Trevi e vie limitrofe. Il bilancio dell’operazione e’ una persona arrestata e 14 cittadini stranieri sanzionati per un importo complessivo di oltre 34.000 euro.

A finire in manette un 33enne italiano, sorpreso dai Carabinieri subito aver rubato un costoso smartphone dallo zaino di un turista cinese. Dei 14 sanzionati: 2 cittadini del Bangladesh di 22 e 47 anni, sono stati ‘pizzicati’ dai militari mentre vendevano ed esponevano prodotti non alimentari a poche metri dall’Altare della Patria.

I due sono stati trovati in possesso di merce di vario genere (aste per selfie, Power Bank, ombrellini e impermeabili poncho) che e’ stata recuperata e sequestrata dai Carabinieri; per quattro cittadini stranieri, 2 del Bangladesh di 47 anni un 46enne indiano e un 38enne del Ghana, i Carabinieri hanno fatto scattare la sanzione per la violazione del divieto stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, perche’ notati, con atteggiamento molesto ed eccessivamente insistente, a vendere abusivamente i loro prodotti ai turisti in attesa alle fermate degli autobus in piazza Venezia.

Nei guai anche i conducenti dei ‘segway selvaggi’: 10 cittadini del Bangladesh uno del Pakistan e un ghanese, a bordo del mezzo elettrico a due ruote sorpresi a vendere abusivamente biglietti di varie agenzie turistiche, per tour cittadini a bordo di bus scoperti a ignari turisti o mentre esponevano cartelli pubblicitari di attivita’ turistiche senza la relativa autorizzazione. Nei loro confronti, oltre alla sanzione amministrativa, e’ scattata anche la contravvenzione per il mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale e dei pedoni.