Roma – E’ stata un’intensa attivita’ investigativa, a far scoprire, agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, un’impresa dello spaccio messa in piedi da un 66enne, originario di Cagliari, che utilizzava la sua attivita’ commerciale come base per la vendita di cocaina.

Gli agenti, insospettiti dal continuo via vai di persone nell’esercizio commerciale e dalla frequenza degli spostamenti del proprietario dal negozio alla sua abitazione e viceversa, anche in orari pomeridiani e serali, hanno deciso di effettuare un controllo piu’ approfondito, insieme ad una unita’ cinofila della Questura di Roma.

7 involucri chiusi, contenenti cocaina, sono stati trovati nell’esercizio pubblico, mentre 700 grammi della stessa sostanza insieme a 15.640 euro in contanti erano nascosti nell’abitazione dell’uomo.

Ingegnoso il nascondiglio ideato dal 66enne. Il denaro e la sostanza stupefacente erano infatti in un vano, assolutamente non visibile a prima vista, in quanto coperto da una piastrella del bagno fissata alla parete con una calamita.

All’esito del procedimento giudiziario, per C.S., e’ stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.