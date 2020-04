In auto con 5 Kg di droga: 2 arresti a Roma

Roma – Due cittadini nigeriani, di 36 e 38 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio. L’accusa ai loro danni è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I militari hanno notato un’auto con a bordo i due sospettati mentre si aggirava, apparentemente senza meta, lungo le vie cittadine. Dopo averne seguito a distanza gli spostamenti, i Carabinieri hanno deciso di fermarli e l’eccessivo nervosismo palesato al momento del controllo ha indotto i Carabinieri ad approfondire le verifiche, scoprendo, nascosti sotto i sedili dell’auto, involucri contenenti complessivamente oltre 5 Kg di marijuana.

Le perquisizioni scattate nelle abitazioni dei due hanno consentito ai militari di sequestrare materiale per il confezionamento delle dosi, bilancini di precisione e appunti inerenti la loro attività illecita.

La droga e’ stata sequestrata, mentre i cittadini nigeriani sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo. Nei loro confronti sono scattate anche le sanzioni previste per la mancata osservanza delle disposizioni urgenti impartite dal Governo in materia di contenimento della diffusione del Covid-19.