Roma – Incendio alle 9.20 circa in un appartamento al secondo piano di un edificio di cinque, in via Padre Pirelli 62, in zona Acilia, a Roma. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.

L’appartamento e’ stato gravemente danneggiato e l’edificio e’ stato evacuato fino al termine dell’intervento. Non risultano al momento persone ferite o intossicate. Indagini in corso sulle cause del rogo.