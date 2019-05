In overdose dopo aver assunto eroina: in manette compagno spacciatore

Roma – Le indagini degli agenti del commissariato Esposizione di Roma, diretto da Pasquale Fiocco, hanno avuto inizio con la segnalazione, giunta dai sanitari del pronto soccorso, di una donna ricoverata per una overdose di stupefacenti. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di appurare che la donna era stata soccorsa dal 118 in un appartamento all’Esquilino, e che ad allertare i sanitari era stato il compagno della donna che pero’, nel frattempo, si era reso irreperibile.

Il 28enne, alla fine, e’ stato rintracciato e sottoposto a perquisizione domiciliare, nel corso della quale e’ stata rinvenuta eroina, hashish e marijuana, oltre a tre bilancini di precisione per la pesatura delle singole dosi. Da un controllo effettuato sul suo cellulare, inoltre, sono state rinvenute conversazioni che hanno confermato inequivocabilmente l’attivita’ di spaccio, reato per il quale, al termine degli accertamenti, e’ stato arrestato. Oltre a cio’, il giovane e’ stato denunciato per aver procurato lo stupefacente che ha causato l’overdose alla ragazza, attualmente ancora ricoverata in prognosi riservata.