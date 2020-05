In stazione con mezzo chilo di marijuana, arrestato

Roma – La Polfer di Roma ha arrestato un cittadino senegalese di 40 anni. L’uomo è trovato in possesso di circa mezzo chilo di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di vigilanza a seguito della graduale riapertura della circolazione ferroviaria per il rispetto della normativa per il contenimento Covid-19, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno fermato l’uomo per un controllo.

Lo stesso ha dichiarato di essersi recato in stazione per prendere il treno per Firenze, ma alla richiesta da parte dei poliziotti di fornire i documenti, ha subito mostrato segni di nervosismo.

Accompagnato presso gli uffici di Polizia di Roma Termini per una verifica più approfondita, e’ stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente circa mezzo chilo di stupefacente celato all’interno del proprio zainetto.