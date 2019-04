Roma – Da qualche giorno, i Carabinieri di Roma hanno dato il via ai servizi preventivi allestiti in vista delle celebrazioni religiose della Santa Pasqua che raggiungeranno il cuore della Capitale, in particolar modo la zona del Colosseo e dei Fori Imperiali. In questo contesto, e nel giro di poche ore, i Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia e della Compagnia Speciale hanno denunciato a piede libero due turisti – un cittadino cinese di 46 anni e un cittadino cecoslovacco di 37 anni – sorpresi, uno a far volare un drone nella zona del Colosseo in barba al divieto di sorvolo che vige in tutto il Centro storico della Capitale, l’altro subito dopo aver immerso i piedi in una delle fontane del Vittoriano.

Entrambi sono stati immediatamente rintracciati ed identificati dai Carabinieri: per il cittadino cinese e’ scattata una denuncia a piede libero per la violazione del divieto di sorvolo con contestuale sequestro del drone, della relativa fotocamera digitale e della memory card, mentre lo slovacco e’ stato deferito all’Autorita’ giudiziaria per vilipendio delle tombe. Quest’ultimo dovra’ pagare anche una sanzione amministrativa di 450 euro per la violazione del divieto di bagno nelle fontane pubbliche.