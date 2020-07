Incendio a Boccea, elicotteri in azione su vasta area

Roma – Via vai di elicotteri e mezzi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile in via di Boccea, a Roma, per spegnere un incendio di vaste proporzioni che ha interessato un’area ricca di sterpaglie. Il fumo fitto ha invaso l’area e le palazzine circostanti. Le fiamme hanno interessato anche la ‘cabina primaria Torrevecchia’ di Areti spa, causando una momentanea assenza di corrente elettrica agli abitanti della zona. “Abbiamo sentito dei forti botti provenire dall’impianto elettrico, poi la corrente e’ andata via. Adesso sta tornando”, ha raccontato un cittadino della zona