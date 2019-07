Incendio impianti ferroviari Firenze: ritardi di 3 ore per convogli alta velocità

Firenze – L’incendio che ha colpito gli impianti di circolazione ferroviaria nei paraggi della stazione di Firenze Rovezzano sta causando ritardi medi di 180 minuti sui convogli ad alta velocita’ sulla linea fra il capoluogo toscano e Roma. Lo fa sapere una nota di Rete ferroviaria italiana. A causa degli accertamenti dell’autorita’ giudiziaria la circolazione e’ stata completamente interrotta fra le 5 e le 8 di stamani.

Sarebbe confermata la natura dolosa del rogo. Una volta concluse le attivita’ ispettive la circolazione e’ ripresa, ma con forti rallentamenti che stanno interessando anche il traffico regionale nei principali nodi metropolitani. A causa del danno, si registra una forte riduzione di capacita’ dell’infrastruttura ferroviaria. Per questo motivo, al momento sono stati cancellati 25 treni ad Alta velocita’, sia di Trenitalia sia di Italo, e i ritardi si sono estesi a tutto il sistema ad alta velocita’, con ripercussioni probabili per tutto il pomeriggio. Le squadre tecniche di Rfi, fa sapere la societa’, sono al lavoro per ripristinare i cavi danneggiati e quindi la piena funzionalita’ dell’infrastruttura.