Incendio in azienda agricola San Cesareo: nessun ferito registrato

Roma – Incendio nella notte, in una azienda agricola alle porte di Roma, nella zona di San Cesareo, in via dei Villini 12.

L’incendio ha interessato una notevole quantita’ di cassette di plastica accumulate all’interno della struttura, oltre alla copertura di due capannoni di circa 2.000 mq la cui meta’ e’ andata completamente distrutta.

Non ci sono feriti. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco ancheb i Carabinieri, i sanitari del 118 e una squadra dell’Enel.