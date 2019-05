Roma – Fiamme questa mattina all’alba nel circolo sportivo “Club House Tevere Golf” in Via del Baiardo 390, dove una struttura in legno di circa 200 metri quadrati e’ andata completamente distrutta da un incendio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme evitando il propagarsi del rogo verso altre strutture. Non risultano persone ferite o intossicate.