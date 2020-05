Roma – Un incendio e’ scoppiato nello stabile della ex succursale dell’Istituto scolastico Hertz, in via Tuscolana 113, alle spalle della biblioteca comunale, a Roma.

Sul posto i Vigili del fuoco, oltre alla Polizia di Roma Capitale del Gruppo Tuscolano che ha chiuso il parcheggio Cotral e il cavalcavia Osteria del Curato, all’altezza della metro Anagnina, in entrambe le direzioni.