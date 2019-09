Incidente a Latina, auto si cappotta all’incrocio. Ferite due donne

Latina – Oggi alle 15:30 nel cuore della città pontina, all’incrocio tra via G.B. Grassi e via Corridoni, è avvenuto un brutto incidente nel quale un’auto guidata da una ragazza è stata violentemente colpita sul fianco lato passeggero dal veicolo condotto da una signora. La forza generata nell’impatto ha fatto ribaltare su se stessa l’auto della ragazza, che si è poi cappottata schiantandosi contro una macchina parcheggiata circa dieci metri dopo l’incrocio dove è avvenuto l’incidente. Sul luogo dello scontro è prontamente intervenuta la polizia locale, che ha bloccato la circolazione nel suddetto incrocio per fare gli accertamenti del caso, e due ambulanze, che hanno soccorso e trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti sia la ragazza che la signora. Entrambe le donne non hanno riportato gravi conseguenze, mentre la viabilità ha risentito parecchio della chiusura dell’incrocio.