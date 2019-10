Incidente all’altezza di Montelibretti, morto sul colpo 23enne

Roma – Incidente fatale per un ragazzo di 23 anni di Roma, che nella notte dell’8 ottobre sulla strada statale 4 di via Salaria, all’altezza di Montelibretti ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un jersey. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e il personale medico.

L’incidente è avvenuto intorno alle due di notte: il 23enne, dopo aver attraversato Settebagni, stava proseguendo in direzione Montelibretti a bordo della sua Nissan Juke per raggiungere Passo Corese, quando per cause ancora sconosciute ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro il jersey.

Il ragazzo è morto sul colpo, con i soccorsi del personale medico che si sono resi vani. Sarà adesso compito dei Carabinieri accertare l’esatta dinamica.