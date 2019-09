Incidente fatale su via Flaminia: bus Cotral contro auto, morto un uomo

Roma – Terribile incidente ieri pomeriggio su via Flaminia, nella tratta compresa tra Morlupo e Castelnuovo di Porto, in direzione Roma. A scontrarsi un’auto e un pullman Cotral, nel curvone a poca distanza dall’agriturismo “Il Raduno”.

Dalle prime ricostruzioni arrivata alla curva l’auto, che proveniva da Roma e procedeva in direzione Morlupo, ha perso il controllo, sbandando probabilmente a causa del fondo reso scivoloso dalla pioggia e dalla presenza delle molte foglie sull’asfalto, finendo sulla corsia opposta. Proprio in quel momento nella direzione contraria proveniva un pullman Cotral che non ha potuto evitare l’impatto: lo scontro è stato terribile e non ha lasciato scampo al conducente dell’utilitaria. La scena che si è presentata ai passanti è stata terrificante, con l’uomo al volante accasciato sui sedili anteriori.

La strada è stata parzialmente chiusa per agevolare i soccorsi e il traffico è stato regolamentato con il senso unico alternato. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto e della Compagnia di Bracciano, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il conducente dell’auto senza però poterci riuscire.