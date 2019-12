Incidente Gra svincolo Pontina, traffico torna alla normalità

Roma – Sul Grande Raccordo Anulare di Roma e’ stata chiusa la carreggiata esterna in prossimita’ dello svincolo 26 (Pontina) al km 54 per consentire l’intervento di un`eliambulanza a seguito di un incidente. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto una vettura e un motociclo. Il grave ferimento del motociclista ha reso necessario l’intervento dell’eliambulanza. Al momento, la circolazione e’ fortemente rallentata, e restano chiuse la corsia di marcia lenta e di emergenza. Oltre al personale del 118, sul posto e’ presente il personale dell’Anas e della Polizia Stradale al fine di ripristinare la circolazione nel piu’ breve tempo possibile.