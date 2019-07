Incidente in via Pio IX: auto si ribalta, 3 feriti trasportati al Gemelli

Roma – Tre i feriti, due uomini e una donna, trasportati al pronto soccorso del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, in codice giallo, in seguito all’incidente avvenuto ieri in via Pio IX 208, zona Boccea, alle 17.40 circa. Una Seat Altea, fornita di impianto gpl, per cause ancora da accertare, si e’ ribaltata occupando gran parte della carreggiata, con conseguente chiusura momentanea della via. Il secondo mezzo coinvolto, e’ una Fiat punto, probabilmente colpita dal primo veicolo. Sono intervenuti sul posto gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme ai vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza le autovetture coinvolte.