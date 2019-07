Incidente Monte Mario: auto si ribalta e guidatore fugge a piedi

Roma – È caccia al pirata della strada che questa notte alle 2 circa ha causato un grave incidente stradale in via Assarotti, a Monte Mario, e si e’ poi dato alla fuga. Il guidatore, che secondo alcuni testimoni sarebbe un uomo, era al volante di un’auto grigia che, dopo aver urtato una macchina in sosta, si e’ ribaltata nel mezzo della carreggiata. L’uomo sarebbe quindi uscito dall’abitacolo a gattoni, per poi allotanarsi e far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Roma Capitale e gli agenti di Polizia del Commissariato di Primavalle. Indagini in corso.