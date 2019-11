Incidente sull’Appia: vola dentro il fosso dopo aver sfondato muretto, ragazza ferita

Roma – Momenti di apprensione questa mattina sulla strada statale Appia, in prossimità di Itri, quando un’automobile è volata giù in un fosso. In seguito ad aver distrutto un muretto che costeggiava la via, in una dinamica ancora non del tutto limpida, il veicolo è decollato di sotto per diversi metri.

Celere l’intervento dei Vigili del Fuoco accorsi in soccorso della conducente che, una volta fatta uscire senza non poche difficoltà dalle lamiere dell’auto, è stata trasferita in ospedale. Sul luogo del sinistro anche la Polizia Locale di Itri