Roma – Traffico intenso sul Grande Raccordo Anulare. In carreggiata interna code dalla Casilina all’Ardeatina a causa di un mezzo pesante in panne all’altezza dell’Appia.

In esterna invece si sta in fila dalla Casilina all’allacciamento con la A24 per un incidente. Cosi’ in un comunicato Astral Infomobilita’.