Incidente via Cassia: si indaga sulle cause dell’incidente

Roma – L’autista 40enne dell’autobus che ieri mattina si è schiantato contro un albero su via Cassia è risultato negativo sia ai test alcolemici che a quelli tossicologici, ma rimane comunque sotto osservazione all’ospedale Santo Spirito dove è stato trasportato in ambulanza a seguito delle ferite riportate nell’incidente.

Andranno ora comprese le motivazioni dell’incidente, cosa abbia provocato l’uscita di strada del mezzo. L’autobus è salito con la ruota anteriore destra sul marciapiede per poi schiantarsi con violenza contro un albero. Le ipotesi più accreditate sono un malore del conducente, una distrazione dovuta all’utilizzo del cellulare, un guasto meccanico o un problema all’impianto frenante.

Diverse quindi le ipotesi al vaglio degli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale, che dopo aver sentito diversi testimoni stanno continuando ad ascoltare i passeggeri dell’autobus.

In attesa di poter interrogare l’autista, ancora sotto osservazione, sono state aperte due indagini: una interna all’Atac e l’altra della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per lesioni. Nunzia D’Elia e Gennaro Varone, rispettivamente procuratore aggiunto e pm, hanno disposto una perizia per verificare lo stato del mezzo, che è stato sequestrato. Al momento l’autista non è indagato.

Bisognerà aspettare l’esito della perizia sul mezzo e sui cellulari e avere un quadro clinico completo dell’autista prima di poter ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Una volta terminati gli accertamenti sui due cellulari sequestrati all’autista, uno privato e uno di servizio, si avranno elementi importanti per delineare la situazione. Dai tabulati telefonici infatti si avranno risposte importanti per le indagini della Polizia.

Si hanno infatti testimonianze piuttosto discordanti da parte dei passeggeri, visto che alcuni affermano di averlo visto al cellulare mentre altri riferiscono di averlo visto perdere i sensi poco prima dello schianto. Andrà ora valutata l’attendibilità delle testimonianze, considerando anche che il mezzo era piuttosto pieno di passeggeri e di conseguenze quelli presenti nella parte posteriore dell’autobus difficilmente possono aver visto cosa stesse accadendo nella cabina di guida.

Il fascicolo della Procura ha come ipotesi di reato quella delle lesioni, non lesioni gravi in quanto nessuno dei feriti ha avuto una prognosi superiore ai 20 giorni. Il numero dei feriti nel corso delle ore è aumentato, salendo dagli iniziali 30 a circa 60, molti dei quali si sono presentati spontaneamente nei pronto soccorso.

I passeggeri, oltre a contusioni ed escoriazioni, sono rimasti feriti dai vetri dei finestrini, scoppiati al momento dell’impatto. Le schegge hanno colpito soprattutto i passeggeri presenti nella parte anteriore dell’autobus.

Quattro passeggeri sono stati trasportati al Gemelli, di cui tre in codice giallo e uno in codice rosso; tre al Villa San Pietro, di cui due in codice rosso e uno in codice giallo; quattro all’Umberto I, di cui due in codice rosso, due in codice giallo e uno in codice verde; sette al Fatebenefratelli, di cui quattro gialli e tre in codice verde; due al Santo Spirito, di cui un giallo e un rosso; due al San Filippo Neri, di cui un giallo e un rosso; quattro al Sant’Andrea, di cui due in rosso, uno in giallo e uno in verde; due al San Giovanni Addolorata, di cui un giallo e un verde; due all’Aurelia Hospital, di cui un giallo e un verde.

Nove passeggeri sono stati trasportati in codice rosso in vari ospedali, ma nessuno di loro è in pericolo di vita. In base a quanto comunicato dal 118, i feriti in codice rosso si trovavano nella parte anteriore del mezzo. Sono stati tutti sottoposti a esami strumentali e nessuno di loro ha subito la compromissione dei parametri vitali.

Arriva poi il comunicato dell’Azienda dei Trasporti Pubblica Romana: “Atac – comunica l’azienda in una nota – ha subito attivato un’indagine interna per accertare le ragioni del grave incidente che stamani ha coinvolto un bus della linea 301 lungo la via Cassia, provocando il ferimento di alcune persone. L’azienda sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell’individuazione di eventuali profili di responsabilità, e si scusa con i passeggeri coinvolti”.

Infine, si apprende che l’albero contro il quale l’autobus si è schiantato è stato abbattuto, poichè rimasto pericolante dopo essere stato colpito dal mezzo pubblico.