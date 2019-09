Roma – Nel Lazio e’ provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 6 “Casilina”, in corrispondenza del km 66.5, ad Anagni, a causa di un incidente che ha coinvolto due vetture. Nell’impatto due persone sono rimaste ferite. Il traffico e’ deviato con indicazioni sul posto. Lo comunica in una nota Anas.