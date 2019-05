Incidente in zona Prati: 16enne investita da moto, trasportata in codice rosso

Roma – Grave incidente in zona Prati questa mattina, alle 8 circa, in Via Crescenzio angolo Via Orazio, dove una ragazza di 16 anni di nazionalita’ romena e’ stata investita da una moto. La giovane e’ stata portata in codice rosso all’ospedale Bambino Gesu’.

Il motociclista che l’ha investita e’ un uomo italiano di 45 anni che viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Gruppo Prati della Polizia di Roma Capitale.