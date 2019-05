Incontro tra vigili e rappresentanti polizia nazionale coreana

Roma – “Questa mattina si e’ svolto un incontro con una delegazione dell’Universita’ di Polizia Nazionale coreana presso il Comando del Corpo. La visita, oltre a far parte dello svolgimento dell’attivita’ didattica di un corso formativo di 22 commissari, e’ stata finalizzata alla conoscenza dei Corpi di polizia locale in Italia, propedeutica ad una eventaule introduzione di questa istituzione nell’organizzazione amministrativa sudcoreana. Il vice comandante del Corpo, Massimo Ancillotti, ha illustrato la normativa inerente il Corpo di Polizia locale di Roma Capitale e le attivita’ che gli agenti svolgono ogni giorno sul territorio capitolino”.

Cosi’ in un comunicato la Polizia locale di Roma Capitale.