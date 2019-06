Individuati responsabili furti in villa: refurtiva recuperata e riconsegnata a proprietari

Roma – A conclusione di una rapida attivita’ investigativa, i Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio hanno denunciato due ragazzi e una donna romeni, autori di quattro furti in villa, avvenuti in questo mese nel comune di Sant’Oreste. In particolare, a seguito di un furto in abitazione segnalato ieri pomeriggio al 112, grazie ai mirati controlli del territorio effettuati nell’area, i Carabinieri sono riusciti ad identificare i ladri nella stessa serata.

Nel corso della perquisizione presso il loro domicilio, e’ stata rinvenuta la refurtiva (una mini moto, un tosaerba, attrezzatura edile e da giardinaggio), oltre a vari beni riconducibili ad altri 3 furti con scasso, denunciati nei giorni scorsi dai proprietari di casa. Tutto il materiale ritrovato, e’ stato riconsegnato ai legittimi proprietari. Cosi’ in un comunicato il Comando provinciale Carabinieri Roma.