Insegue, aggredisce e deruba fioraio ambulante, arrestato 34enne

Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 34enne, originario di Tivoli con precedenti, con l’accusa di rapina. La scorsa notte, l’uomo ha notato un cittadino del Bangladesh, un venditore ambulante di rose di 49 anni, che rincasava nella sua abitazione in via di Porta Maggiore e lo ha seguito fino al portone del condominio, dove lo ha aggredito con calci e pugni per sottrargli un borsello, contenente il portafoglio e documenti personali, e una confezione di rose che trasportava in un piccolo carrello in ferro. Tra i due e’ nata una violenta colluttazione durante la quale l’aggressore ha sferrato un colpo al volto della vittima proprio col carrello in ferro che portava al seguito. In quel momento sono giunti i Carabinieri, allertati tramite 112, che hanno bloccato il 34enne mentre tentava di divincolarsi dalla vittima per darsi alla fuga. I due sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Addolorata. Il fioraio e’ stato medicato per una “ferita lacerocontusa dell’arcata sopracciliare”, guaribile in 8 giorni, mentre l’arrestato e’ stato medicato per le contusioni riportate durante la colluttazione con chi intendeva rapinare. Dopo le dimissioni dall’ospedale, il rapinatore e’ stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.