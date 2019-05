Inseguimento su via Tiburtina: speronata auto dei Carabinieri, un ferito

ROMA. IN FUGA SU VIA TIBURTINA SPERONANO AUTO CARABINIERI, UN FERITO

Roma – Rocambolesco inseguimento dei Carabinieri questa notte su via Tiburtina, dopo che due persone, un 37enne di Teramo e una 25enne peruviana sono fuggiti dopo un tentato furto in un negozio di Guidonia. I due, dopo esser stati sorpresi dai militari a forzare una saracinesca, sono fuggiti in auto su via Tiburtina in direzione Roma. Immediato l’inseguimento.

A provare a fermare la corsa dell’auto, si sono presto aggiunte altre due auto dei Carabinieri, una del Radiomobile e una della tenenza di Guidonia, che hanno provato a bloccare la strada, ma sono state speronate dai ladri. Nello scontro un carabiniere e’ rimasto lievemente ferito e giudicato guaribile in 5 giorni. La macchina con i due fuggitivi e’ stata bloccata definitivamente su via Tiburtina all’altezza di Pietralata. La coppia, senza precedenti penali, e’ stata arrestata e condotta nel carcere di Rebibbia. I reati contestati sono: tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiato aggravato.