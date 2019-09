Insulti razzisti a Juan Jesus: ‘tifoso’ della Roma daspato a vita

Roma– “Il gestore di questo account Instagram ha inviato insulti razzisti disgustosi a Juan Jesus, attraverso un messaggio diretto. Abbiamo segnalato l’account alla Polizia e a Instagram. La persona responsabile sarà daspata a vita dalle partite dell’#ASRoma”.

Con questo messaggio via twitter la società ha reso noto un provvedimento durissimo contro chi aveva dileggiato il difensore giallorosso. “Negro”, “scimmione” e altri epiteti gli erano stati rivolti via Instagram, come denunciato da lui stesso tramite il suo account, da cui chiamava in causa direttamente la società. Non solo. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Chi ha insultato ieri #JuanJesus non ha alcuna passione per lo sport: che stia fuori a vita dagli stadi sportivi!”, ha twittato.

Juan Jesus, sempre nelle Storie di Instagram, ha ringraziato tutti per la solidarietà ricevuta: “Che Dio vi benedica”.