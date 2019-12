Investì pedone su Grande Raccordo Anulare: 25enne indagato per omicidio stradale

Roma – E’ indagato per omicidio stradale un 25enne che, alla guida di una Mercedes, la notte scorsa, alle 22 circa, sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dello svincolo per via Salaria in direzione Firenze, ha investito un 36enne che attraversava.

L’uomo, che secondo quanto si apprende si e’ fermato per chiamare i soccorsi, sarebbe risultato negativo ai primi test di alcol e droga. Indaga la Polizia stradale.