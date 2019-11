Roma – Un uomo di circa 50 anni, del quale al momento non si conoscono le generalita’, e’ stato investito e ucciso ieri sera alle 23.40 in via Tancredi Chiaraluce, in direzione Via del Mare, poco prima del depuratore.

A travolgerlo, una Nissan Micra condotta da uomo italiano di 39 anni. La vittima era priva di documenti. Indagini in corso da parte dei gruppi Eur e Gpit della Polizia Locale.