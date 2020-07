Ipm Casal del Marmo: incendio materasso, per fortuna nessun ferito

“Ieri sera , verso le 21 circa, un giovane adulto di circa 20 anni ha dato fuoco al materasso della propria cella nell’istituto penale minorile “Casal del Marmo” a Roma. Si è reso necessario evacuare il reparto giovani adulti – intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco – per spegnere le fiamme – solo grazie all’immediato intervento ed alla professionalità del personale si è evitato il peggio, tutti salvi”.

Lo dichiara in una nota la Fns Cisl.

“Da quando apprendiamo trattasi di un giovane adulto recidivo. Solo una settimana fa la Fns cisl aveva visitato tale istituto compreso la Palazzina Giovani Adulti Maschile la quale presentava la rampa di accesso si presenta ondeggiante (apparentemente instabile) con un inadeguato livello d’igiene e pulizia degli ambienti. Palazzina che a nostro avviso necessitava già di una urgente ristrutturazione .

La delegazione al termine della visita si era recata anche dal Direttore del Centro Giustizia Minorile del Lazio, Abruzzo e Molise – la Dr.ssa Fiammetta Trisi – illustrando le questioni sopra evidenziate.

Nella stessa siamo stati informati che nel piano triennale dei lavori sono stati inseriti i lavori di ristrutturazione delle Palazzine dei Minori e degli Adulti, che i bandi sono stati trasmessi e che entro l’anno corrente – esperite le procedure – potranno iniziare i lavori. Per quanto attiene alla caserma Agenti, si è in attesa di opportuno parere ma siamo stati rassicurati che saranno effettuati appena possibile. Sono in corso le richieste per adeguamento impianto luci interne ai viali palazzine.

La FNS CISL auspica che il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità assicuri il massimo sostegno al CGM del Lazio ed all’IPM di Roma per rilanciare in efficienza e sicurezza questa importante Struttura del Circuito minorile Italiano” conclude la nota.