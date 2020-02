Roma – ‘Vogliamo studiare, non congelare’, ‘Scuola gelata, sQuola negata’. Queste le parole scritte sui cartelli dai piccoli studenti e dai genitori dell’istituto comprensivo ‘Carlo Alberto Dalla Chiesa’-plesso ‘Europa’ di via di Grotta Perfetta che in circa 150 si sono dati appuntamento oggi pomeriggio in via Petroselli, davanti al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (Simu) del Comune di Roma, per chiedere l’immediato ripristino dei riscaldamenti, guasti da novembre.

Con loro anche il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, la consigliera capitolina, Valeria Baglio, e il vicepreside dell’istituto, Stefano Raffi, ricevuti con una delegazione di studenti e rappresentanti dei genitori dallo staff dell’assessora alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, Linda Meleo.

“Da novembre ci sono delle classi che fanno lezioni nei corridoi, altre sei classi si sono dovute trasferire in un’altra scuola perche’ si e’ rotto un tubo che non e’ stato riparato- siega alla Dire Piero, padre di due bambini che frequentano il plesso ‘Europa’- Sono coinvolti circa 450 studenti della scuola primaria, sei classi sono state sposta nell’edificio dove frequentano i ragazzi delle medie. Da novembre abbiamo provato a parlare con le istituzioni, ma non abbiamo risolto il problema. A settembre-ottobre rischiamo di ritrovarci nelle stesse condizioni, chiediamo l’immediato ripristino dei riscaldamenti”.

“Dopo 60 giorni siamo venuti direttamente sotto l’assessorato ai Lavori Pubblici di Roma Capitale con le famiglie e i docenti della scuola ‘Europa’ di Roma 70 per dire forte alla sindaca Raggi e all’assessora Meleo che le bambine e i bambini della nostra citta’ non sono dei pinguini e al freddo a scuola non ci si puo’ stare- dichiara il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri- La storia della scuola ‘Europa’ parte piu’ di tre mesi fa dove, nove classi della scuola elementare sono costrette a svolgere le lezioni nei corridoi di un altro istituto scolastico che ha messo a disposizione quegli spazi per non far stare al freddo decine di studenti”.

“A poco sono valse le sollecitazioni del Municipio e la disponibilita’ a trovare una soluzione rapida e condivisa. Alla fine la soluzione tampone in attesa di un intervento strutturale sull’impianto termico e’ arrivata e questo pomeriggio l’assessorato comunale si e’ impegnato a installare entro febbraio condizionatori per il riscaldamento della scuola”.

Continua Ciaccheri: “Dal Campidoglio e’ mancata comunicazione e attenzione fino ad oggi per una vicenda urgente e necessaria, ma se la soluzione non arriva per le vie ordinarie, abbiamo oggi scelto assieme alla scuola di portare la nostra voce fino agli uffici competenti perche’ non potevamo accontentarci del silenzio o di altri ritardi. Poteva non essere necessario ma cosi’ e’ stato”.

“Adesso attendiamo risultati concreti, perche’ i nostri giovani pinguini aspettano di tornare studenti in scuole calde e accoglienti. Ringrazio i genitori, i docenti, i nostri attenti consiglieri municipali e anche una rappresentanza dell’opposizione in Consiglio Comunale per aver supportato il nostro impegno congiunto della scuola e dell’assessora Vetrugno nel condurre fino a questo primo risultato questa battaglia- conclude- Ma, soprattutto, ringrazio i nostri giovani studenti e studentesse con la promessa di mettere sempre il massimo impegno per farli sentire a pieno titolo cittadine e cittadini di questa difficile citta’”.