Istituto Zooprofilattico: risultati negativi, non ci sono contaminazioni

Roma – “A seguito dell’incendio dell’11 dicembre 2018 divampato nel deposito Tmb di via Salaria, il Dipartimento di prevenzione dell’ Asl Roma 1 ha prelevato, in data 14 dicembre, 4 campioni di origine vegetale per la ricerca di contaminanti organici eventualmente ricaduti sulle aree interessate ai fini della valutazione del rischio per la catena alimentare”.

“L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana si e’ attivato per effettuare le analisi per la ricerca di idrocarburi (Ipa), risultati tutti negativi. Le analisi per la ricerca di diossine e pcb ha richiesto tempi tecnici superiori l’esito degli esami e’ risultato comunque ampiamente al di sotto dei limiti di attenzione”. Lo comunica l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana.