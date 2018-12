La denuncia di una mamma: cibo avariato a bambini

Roma – “I miei bambini hanno detto che la qualita’ del cibo e’ peggiorata, addirittura e’ stato distribuito del pane con la muffa. Questo mi fa pensare che non fosse stato adeguatamente sigillato. I bambini di scarso appetito o che non mangiano tutto si buttano sul pane”. E’ la denuncia di una mamma che, nel corso di un intervento a Radio Cusano Campus, parlando a nome di tutti i genitori coinvolti ha spiegato cio’ che avverrebbe nella mensa del plesso scolastico Alfieri Lante della Rovere, nel II municipio di Roma, che ospita sia la scuola materna che le elementari.

“Inoltre, ai bambini- ha aggiunto la mamma, come si legge in una nota- viene dato cibo vecchio, in cattive condizioni, anche pasta avariata. Abbiamo segnalato il fatto alla Preside la quale ci ha consigliato di rivolgerci al Comune. Il peggioramento della qualita’ del cibo risale agli ultimi periodi e per questo noi genitori ci siamo allarmati, perche’ e’ un fatto che non era accaduto mai prima”.