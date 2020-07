Labaro, Carabinieri denunciano 45enne: si fingeva odontoiatra

Roma – A conclusione di una attivita’ investigativa, i Carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta hanno denunciato a piede libero un romano di 45 anni, gia’ noto ai militari, con le accuse di esercizio abusivo della professione medica e lesioni personali aggravate. Da alcuni anni l’uomo, odontotecnico, nella zona di Labaro svolgeva anche operazioni da odontoiatra pur non essendo medico. I Carabinieri lo hanno scoperto a seguito delle denunce di alcuni cittadini, che avevano subito delle complicazioni sanitarie gravi a seguito dei suoi interventi. L’attivita’ investigativa dei Carabinieri, sotto l’egida della Procura di Roma ha consentito di scoprire, al termine di alcuni accertamenti specifici e di una perquisizione nello studio, che l’uomo svolgeva illecitamente l’attivita’ di medico dentista pur non essendo iscritto all’albo dell’Ordine dei medici – chirurghi e degli odontoiatri. Su disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria, lo studio dove il sedicente medico svolgeva le sue attivita’ e’ stato sequestrato. Lo scrive in una nota la Questura di Roma.