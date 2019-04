Lampariello: grazie a Formula E assisteremo a potatura alberi all’Eur

Roma – “Gli abitanti del Pentagono dell’Eur tra qualche giorno noteranno alcune chiusure con nastri su Viale Europa. Un disagio di 48 ore in cambio pero’ di una buona notizia per tutti noi. La Formula E che ha come mission anche migliorare la situazione urbana delle localita’ dove avviene la loro manifestazione, si e’ fatta carico della potatura di 180 alberi che verranno messi in sicurezza nei prossimi giorni. Opera che verra’ poi finalizzata nei prossimi mesi”. Cosi’ in una nota l’associazione Ripartiamo dall’Eur.

“Finalmente una societa’ privata che si preoccupa del benessere degli abitanti oltre che del loro ritorno economico”- cosi’ Paolo Lampariello, presidente dell’associazione-

“Ripartiamo dall’Eur un esempio che vorrei come Presidente di questa associazione e come abitante si replicasse anche in futuro e con altre realta’ perche’ questa e’ un’iniziativa che mira ad accontentare tutti: commercianti, abitanti e chi vuol fare business nel nostro Pentagono. Il quartiere Eur continua ad accogliere la Formula E con grande entusiasmo e anche noi vogliamo continuare ad essere dei ‘buoni vicini’. Dopo il rifacimento del sottopasso durante la precedente edizione anche quest’anno, nello spirito di collaborazione, ci impegniamo a lasciare un’eredita’ positiva e utile al quartiere”, ha commentato un portavoce della Formula E.