Lancia mattone su auto in corsa, passeggeri illesi

Roma – Attimi di paura al quartiere Aurelio, a Roma, in via Leone XIII, dove un’auto ferma nel traffico e’ stata centrata da un mattone di tufo sul parabrezza. Illesi i due passeggeri che erano a bordo. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione Monteverde Nuovo, il blocco e’ stato lanciato dal ponte pedonale che collega Villa Pamphili. Alcuni testimoni avrebbero visto una persona farlo cadere giu’. Indagini in corso.