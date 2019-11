Roma – Ancora un autobus danneggiato. E’ successo ieri pomeriggio alle 15.30 circa, in piazza Martiri d’Ungheria, nel cuore di Velletri, dove un bus Cotral fermo per far scendere i passeggeri e’ stato colpito dal lancio di un oggetto che ha rotto un finestrino laterale. Nessun ferito. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Velletri.