Roma – Tragedia ieri sera, alle 21 circa, in una piscina all’interno di una palestra in largo Somalia, a Roma. Un 45enne e’ deceduto dopo essersi tuffato in acqua. Immediato l’intervento del bagnino, che ha recuperato l’uomo e ha tentato di rianimarlo. Purtroppo invano. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, anche gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vescovio. Al vaglio le cause della morte.