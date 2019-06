L’Arma dei Carabinieri compie 205 anni: manifestazione per celebrare fondazione

Roma- Oggi 5 giugno ricorre il 205° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nella mattinata, il Comandante Generale Giovanni Nistri rendera’ omaggio ai Caduti deponendo una corona d’alloro al Sacrario del Museo Storico dell’Arma. A seguire si rechera’ al Quirinale dove, con una rappresentanza di Carabinieri, comprendente i Vertici del Comando Generale e personale delle varie organizzazioni dell’Arma, verra’ ricevuto dal Presidente della Repubblica.

Nel pomeriggio a Roma, all’interno della Caserma “Salvo D’Acquisto” di Tor di Quinto, avra’ luogo una cerimonia alla presenza di Autorita’ parlamentari e di governo, di esponenti delle Magistrature e del Comandante Generale. La cerimonia avra’ inizio alle ore 18 con lo schieramento di tre Reggimenti di formazione rappresentativi di tutte le componenti dell’Arma, che saranno passati in rassegna dal Ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

Quindi saranno consegnate alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri la Medaglia d’Oro al “Merito Civile” per le reiterate prove di valore offerte dal Gruppo di Intervento Speciale – G.I.S. nel contrasto alla minaccia dell’eversione interna, del terrorismo internazionale e della criminalita’ organizzata, e quella d’Oro dei Benemeriti della Cultura e dell’Arte per l’incisiva azione diretta alla salvaguardia dei beni artistici e archeologici nazionali svolta in cinquant’anni di attivita’ dal Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale.

Poi sara’ la volta delle “Ricompense” ai Carabinieri che si sono distinti per atti di valore nel servizio e del “Premio Annuale”, che andra’ a sei Comandanti di Stazione particolarmente impegnati sul territorio. Dopo il deflusso dei Reparti il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo eseguira’ lo Storico Carosello Equestre, per rievocare la “Carica di Pastrengo” del 1848 con la quale i Carabinieri, nella Prima Guerra d’Indipendenza, salvarono la vita a Carlo Alberto circondato dagli Austriaci.

La manifestazione potra’ essere seguita in diretta sul canale ufficiale Youtube dell’Arma dei Carabinieri (www.youtube.com/c/armadeicarabinieriufficiale). Notizie, immagini e finestre in diretta anche sui canali Twitter e Facebook istituzionali (https://twitter.com/_Carabinieri_; www.facebook.com/Carabinieri.it). …