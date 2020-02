Latina, 30enne ai domiciliari: ha violato divieto avvicinamento a ex compagna

Roma – La Polizia di Stato della Questura di Latina, nel pomeriggio odierno ha dato esecuzione a specifica ordinanza di aggravamento misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa in medesima data dal Tribunale di Latina, nei confronti di un cittadino italiano di 30 anni, responsabile di violazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna.

L’uomo, gia’ sottoposto alla suddetta misura restrittiva dagli uomini della Squadra Volante in data 3 ottobre 2019, nonostante le prescrizioni imposte dall’A.G., in data 17 febbraio ha avvicinato la ex compagna, nei pressi del centro commerciale Le Torri e, nella circostanza, non pago di aver violato il provvedimento di divieto di avvicinamento, l’ha affrontata in presenza dei figli minori di 3 e 4 anni. Tale ennesimo episodio e’ stato comunicato alla Competente A.G. con la richiesta di aggravamento della misura cautelare in atto. Le risultanze investigative sono quindi state accolte e l’uomo, gravato anche da precedenti di polizia, e’ stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Lo scrive in una nota la Questura di Latina.