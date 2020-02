Latina, arrestata donna: sequestra neonato per costringere madre a prostituirsi

Roma- La Polizia di Stato – Questura di Latina ha tratto in arresto in flagranza di reato una cittadina romena del ’92, domiciliata presso il centro di accoglienza Al Karama, in quanto responsabile del sequestro di un bimbo di sei mesi allo scopo di indurre alla prostituzione la giovane mamma. La vittima e’ stata quindi costretta a consumare rapporti sessuali a pagamento tra Roma e Latina e costretta a versare il ricavato del meretricio ai suoi sfruttatori, che in una circostanza l’hanno sottoposta ad un violento pestaggio colpendola con pugni ai fianchi ed al dorso per aver tentato di sottrarsi a tali soprusi.

Le indagini condotte dagli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di Cisterna hanno consentito di individuare nel centro di Al Karama il luogo di segregazione del piccolo, dove un immediato intervento ha consentito di rintracciare il minore all’interno di una roulotte, sorvegliato proprio dalla donna. La parte offesa e il figlio, in buone condizioni di salute, saranno collocati in una struttura protetta. Sono ancora in corso accertamenti mirati al rintraccio degli altri componenti il gruppo criminale.