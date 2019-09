Latina, trovato morto il genero dello stilista Cavalli

Roma – E’ stato identificato l’uomo trovato morto dentro la sua auto in via Sabaudia a Latina, si tratta di Francesco Agostinelli, 47enne originario della città di Cori ma residente tra Milano, Firenze e la città laziale visti i tanti impegni di lavoro. Sarebbe il genero di Roberto Cavalli, avendo infatti sposato la figlia dello stilista italiano. Sono iniziate le indagini dei Carabinieri locali, volte all’accertamento delle cause di morte dell’uomo, con il malore improvviso avuto nella notte di lunedì come ipotesi al momento più accreditata. Agostinelli non avrebbe fatto in tempo a chiedere aiuto, con il corpo che è stato poi notato da alcuni condomini la mattina dopo, grazie allo sportello dell’auto lasciato aperto. La prima ipotesi è stata quella di aggressione dato il disordine all’interno del veicolo, ma gli inquirenti avrebbero giustificato il soqquadro ipotizzando che sia stato lo stesso Agostinellia generarlo in cerca di aiuto. Al momento quella del malore rimane quindi l’ipotesi più probabile. Il corpo è a disposizione delle autorità per gli accertamenti di rito.

