Laurentina, camion in fiamme a Forte Ostiense

Roma – Intorno alle 17:00 di questo pomeriggio, sulla Laurentina in direzione fuori Roma, un furgone all’altezza di Forte Ostiense ha preso fuoco durante il viaggio. L’Iveco Turbo Daily nel giro di pochi minuti è stato completamente distrutto dall’incendio.

A domare le fiamme ci hanno pensato i vigili del fuoco, prontamente intervenuti. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, facenti parte del IX Gruppo Eur, che hanno ristretto la carreggiata. Tale restringimento ha inevitabilmente portato a disagi per gli automobilisti, con rallentamenti sulla Laurentina tra via Celina e via Finetti. Illeso il conducente del mezzo andato a fuoco.